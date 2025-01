Napolipiu.com - Conte chiama Adeyemi: contatto diretto con il tedesco. I dettagli

con il. I">L’allenatore del Napoli ha telefonato personalmente all’esterno del Borussia Dortmund. Il club azzurro prepara l’offerta dopo il no per Garnacho.Il Napoli accelera sul mercato e punta forte su Karim. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata di ieri c’è stato untra Antonioe l’esterno del Borussia Dortmund, con l’allenatore che ha provato personalmente a convincere il calciatore.La pista Garnacho si è complicata notevolmente nelle ultime ore. Il Manchester United non si smuove dalla richiesta di 65 milioni di euro, mentre l’offerta del Napoli è ferma a 50 milioni più bonus. Sul giovane argentino è piombato forte anche il Chelsea, rendendo la trattativa ancora più in salita.