Oasport.it - Ciclocross: a Maasmechelen nuova sfida tra van der Poel e van Aert

Leggi su Oasport.it

Decima e penultima tappa per la Coppa del Mondo di: ci si sposta in Belgio, a, dove andranno in scena domani le gare con un grande spettacolo atteso.È infatti il giorno dello scontro diretto tra Mathieu van dere Wout van, il secondo testa a testa stagionale dopo quello andato in scena il 27 dicembre nello Azencross – Loenhout.Torna al via il neerlandese, campione del mondo in carica, che fino ad ora ha uno score perfetto: cinque gare, cinque vittorie, poi lo stop per un dolore alle costole. Il belga ha trovato invece due successi su quattro partecipazioni. Attenzione anche agli altri belgi Thibau Nys e Michael Vanthourenhout.Al femminiletutta in casa Paesi Bassi: se la vedranno Fem van Empel, Lucinda Brand e Puck Pieterse, le protagoniste di quasi tutte le tappe stagionali.