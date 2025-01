Tvplay.it - Addio al calcio, l’ex Serie A lascia: arriva l’annuncio ufficiale

: un ex calciatore dellaA ha dettoal, parole pregne di commozione e molto emozionanti. Quando grandi campionati salutano il mondo del, c’è sempre grande attenzione mediatica. L’idea di doverre il rettangolo di gioco per sempre si fa più complicata con il passare degli anni, concetto espresso in maniera netta e diretta da un campione di altri tempi come Francesco Totti che è riuscito a direalin età molto avanzata.Tabellone dellaA (LaPresse) TvPlay.itAllo stesso modo è accaduto per un altro campione che ha fatto la storia anche nella nostraA: parliamo di Felipe Melo, centrocampista brasiliano che nel nostro paese ha vestito le maglie di Fiorentina, Juventus ed Inter. Ma non solo club italiani, ma anche Almeria, Galatasaray, Palmeiras ed ultima la Fluminense.