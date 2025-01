Pronosticipremium.com - Vice Dovbyk, Shomurodov ai saluti: la Roma insiste per Raspadori

Leggi su Pronosticipremium.com

La giornata di oggi 23 gennaio sarà estremamente importante per la. Dopo essersi lasciati alle spalle la vittoria per 3-1 con il Genoa, i giallorossi torneranno in campo, per quanto concerne il palcoscenico internazionale. Già, perché il focus va ora sull’Europa League, competizione cara a tutto l’ambiente. Che sia diretta o tramite playoff, la qualificazione va centrata senza se e senza ma in questi ultimi due turni del girone. I capitolini avrebbero limato ogni tipo di dettaglio in vista del match con l’AZ, in programma alle 18:45 all’AFAS Stadion. Dietro le quinte, però, c’è ancora da lavorare sul calciomercato.La finestra invernale sta entrando sempre di più nel suo vivo ma, al tempo stesso, è vicina alla conclusione. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi dovrebbe regalare a Claudio Ranieri gli ultimi rinforzi di spessore in ogni reparto, con uno sguardo che non può che andare in attacco.