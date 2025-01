Iodonna.it - Un disturbo che interessa almeno una donna su due ma che tende ad essere ancora troppo spesso 'normalizzato'. Sopportare non serve perché i rimedi per gestire la nausea in gravidanza oggi esistono. Una campagna fa luce sul tema

Nell’immaginario collettivo è da sempre il sintomo per eccellenza che annuncia ‘il lieto evento’: parliamo dellain, un disturbo chenel primo trimestre, l’80% delle donne. Un sintomo fisiologico, certo, ma che in alcuni casi può avere un impatto pesante nella quotidianità delle future mamme, costrette a sentirsi ripetere quell’antico adagio con il qualevengono ‘silenziati’ i disturbi femminili: ‘è normale, ti ci devi abituare’.e infezioni: quali sono e come prevenire i rischi X Proprio per accendere i riflettori su un problema vissuto da molte gestanti masottovalutato, Exeltis, azienda farmaceutica operante nell’ambito della salute femminile, ha pensato di lanciare un video di sensibilizzazione.