Trump, ora incomincian le dolenti note…

non ha perso tempo. Con lo “stile” che lo distingue (già espresso nel primo mandato), da boss in caricatura, nei rapporti con il resto del mondo sta già confermando alcuni suoi propositi anticipati nel tour elettorale. Ha iniziato con l’ applicazione ormai prossima di dazi doganali. Seppure di diversa portata, come ha voluto precisare nella premessa all’ informazione ufficiale il Tycoon, questi ha proseguito chiarendo che quelle forme di protezionismo, giá obsolete nell’ epoca della capanna di Zio Tom, colpiranno anche la UE. È noto che la destinataria principale di quelle misure sia la Russia, mentre nei confronti della UE tutto dà l’idea che esse abbiano presupposti diversi. Più precisamente, sembra che la “diversità di vedute” in senso più che lato del Castigamatti di Washington con la Commissaria di Bruxelles von der Leyen sia tutt’altro che risolta.