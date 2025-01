Ilgiorno.it - Taxi a Milano, il piano del Comune: le prime 5 licenze ai nuovi conducenti. Ne arriveranno altre 331

– L’ultima volta è successo nel 2003, quando l’allora sindaco Gabriele Albertini riuscì a portare il numero diin circolazione agli attuali 4.855 con un’iniezione di 288 autorizzazioni (a fronte delle 500 inizialmente ipotizzate). Stamattina, a ventidue anni di distanza, accadrà ancora: i primi cinque aspirantiche hanno già dimostrato di aver versato i soldi e di avere la macchina a disposizione si presenteranno a Palazzo Marino per sbrigare le ultime pratiche burocratiche e ricevere la licenza. A quel punto, potranno completare l’allestimento del veicolo per mettersi al volante di un’auto bianca. Entra così nella fase finale ildelper potenziare il parco veicoli in circolazione e cercare di ridurre le statistiche sulle corse inevase, specie in alcuni giorni della settimana e in determinati orari; da qui alla terza settimana di marzo, altri 331 seguiranno lo stesso iter.