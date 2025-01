Lanazione.it - Sinergia in campo. E doppio premio

Leggi su Lanazione.it

Da un vecchiodi basket in disuso, grazie all’impegno e alla collaborazione tra pubblico e privato, a Prato è nato un playground multidisciplinare, aperto a tutti. E’ il nuovo spazio gioco inclusivo di via Turchia da poco inaugurato che si è già meritato due importanti riconoscimenti, ilCostruiamo Gentilezza nello sport e ilCostruiamo Gentilezza nel lavoro che sono stati consegnati a Marlene Cracas, ambassador Toscana per la Fondazione Decathlon, e a Fulvio Matteoni, responsabile per le relazioni istituzionali di Decathlon Italia. L’opera è il frutto della collaborazione tra il Comune di Prato e la Fondazione Decathlon che hanno unito le forze per realizzare la proposta dell’associazione Pallamano A Ruota Libera, creando unmultisport pensato per favorire inclusione e integrazione.