Tvplay.it - Se ne va dal suo mentore, anche lui dice addio al Milan

Leggi su Tvplay.it

Il mercato delnon si limiterà solo all’arrivo di Walker. Possibile rivoluzione in attaccocon le cessioni Finalmente si è concretizzato l’acquisto di Kyle Walker. Dopo due settimane di indiscrezioni, il difensore è arrivato ao e si appresta a firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri almeno fino a fine stagione. Il Mster City lo ha ceduto in prestito gratuito con ilche si è riservato la possibilità di riscattarlo per cinque milioni. Qualora l’opzione si concretizzasse, Walker si legherà ai rossoneri fino al 2027.Se ne va dal suoluial– Tvplay.it (foto LaPresse)A fargli posto in organico sarà Emerson Royal ma non con la cessione bensì a causa dell’infortunio al polpaccio rimediato contro il Girona per il quale è previsto uno stop almeno di due mesi.