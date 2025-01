Ilrestodelcarlino.it - Restauro delle mura, la procedura va avanti

Il Comune di Recanati va, a tappe forzate – per rispettare i tempi previsti dalle procedure – per concludere l’appalto per i lavori di riqualificazione e valorizzazionesforzesche - Parco dei torrioni, fiducioso di una soluzione positiva del ricorso al Tar Marche promosso dal Comune di Pesaro per l’annullamento della graduatoria dei finanziamenti regionali. Come si ricorderà, l’amministrazione comunale si è vista finanziare a fondo perduto dalla Regione, con 500mila euro, il progetto dal costo complessivo di 625mila euro, per ilestetico e conservativosforzesche e del Parco dei torrioni, inclusi i camminamenti verso mare e gli spazi destinati alla vita pubblica cittadina correlati al complesso architettonico. Il dirigente dell’ufficio tecnico ha dato avvio allaselettiva per l’individuazione della ditta a cui affidare i lavori, mentre la ragioneria ha perfezionato la pratica del mutuo con Cassa deposito e prestiti di 125 mila euro.