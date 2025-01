Lanazione.it - Pieve Classica, l'inizio dell'undicesima stagione

Arezzo, 23 gennaio 2025 – Fervono ormai gli ultimi preparativi per l'di, un cartellone di eventi musicali ormai divenuto famoso in tutta Italia, che prevede 8 date partendo proprio dal prossimo sabato 25 gennaio alle ore 21.15. Il luogo "classico" è il teatro Comunale Papini diSanto Stefano, inserito nello storico Palazzo Pretorio diSanto Stefano al terzo piano, proprio sopra il Piccolo museo del Diario e la sedea filarmonica Brazzini, a testimoniare l'importanza culturalea struttura perSanto Stefano e per la stessa Valtiberina. Quest'anno vi sono due novità da segnalare: un percorso artistico lungo le scale che portano alla platea con una esposizione di quadri'artista Onelio Dalla Ragione. Ogni opera sarà "gemellata" con una serata musicale a significare il valore universale e fraterno'arte in qualsiasi forma.