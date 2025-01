Lortica.it - Patate olio e prezzemolo

Un pasto veloce e salutare: lecontengono un limitata dose di carboidrati: 18 g su 100 g, mentre la pasta 78 g e il pane 50g. L’extra vergine di oliva contiene ben 280 molecolare alimentati diverse con una ottima dose di polifenoli e vitamine liposolubili.Ilcontiene una interessante dose di vitamina C, ferro, magnesio e calcio, fibra alimentare utile per il controllo della glicemia post prandiale e per il microbiota intestinale.Considero la divulgazione della scienza della alimentazione un atto medico, cioè posso essere medico anche con la parola scritta.Le chiavi della salute sono per il 30% genetica, 20% servizio sanitario, il 50% dal nostro modo-stile personale di vita, in cui l’alimentazione quotidiana e’ la prima azione. Noi siamo padroni della nostra salute almeno per il 50%, con il nostro stile di vita e di alimentazione.