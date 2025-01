Quifinanza.it - Otto per mille allo Stato, i nuovi requisiti: a chi va davvero e come viene gestito

Leggi su Quifinanza.it

Il Governo da il via libera al decreto che stabilisce i parametri per l’assegnazione dei fondi dell’pera diretta gestione statale per l’anno 2025. I fondi potranno essere impiegati per l’assistenza ai minori stranieri non accompagnati e per interventi straordinari mirati al recupero dalle tossicodipendenze e da altre dipendenze patologiche, con particolare attenzione alla cura, riabilitazione e reinserimento delle persone coinvolte.funziona la ripartizioneOgni anno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri gestisce la ripartizione dei fondi derivanti dalla quota dell’perdell’Irpef destinata. Questo processo include la selezione dei progetti da finanziare, il monitoraggio del loro avanzamento e la rendicontazione delle attività al Parlamento.La scelta sulla destinazione dell’pereffettuata dai contribuenti al momento della dichiarazione dei redditi, tramite il Modello 730 o il Modello Redditi.