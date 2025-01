Lanazione.it - Nomine: rinnovato il consiglio direttivo di ConfTaxi Pisa

, 23 gennaio 2025 – Si è tenuto presso la sede di Confcommercioin via Chiassatello ildiConfcommercio, che ha eletto Andrea Pistoresi nella carica di presidente. "Ripartiamo con un gruppo compatto, convinti e determinati a portare le principali istanze della categoria” le parole del presidente diAndrea Pistoresi. “Il nostro è un lavoro che segue inevitabilmente l'andamento dei flussi turistici, ma allo stesso tempo garantiamo quotidianamente un servizio puntuale ed efficiente a disposizione della cittadinanza e dei visitatori. Tra i temi principali da affontare con l'amministrazione comunale ci sono senz'altro il bando per le nuove licenze taxi e il tavolo per la modifica del regolamento sul servizio pubblico non di linea, oltre alle crescenti difficoltà della viabilità nel centro di, soprattutto in zona Stazione, dove nelle ore di punta il traffico risulta particolarmente congestionato.