Terzotemponapoli.com - Nicolodi: “Conte allenatore giusto per Adeyemi”

Pietro, giornalista di Sky, è intervenuto a Radio Crc durante “A Pranzo con Chiariello”. Queste le sue parole:“Ci sono tante voci sul prossimodel Borussia Dortmund e non si riesce a capire nulla. Si parla anche di Ten Hag. Ci sarà l’delle giovanili contro il Werder Brema: regna la confusione sovrana a Dortmund. Devono mettere un po’ di ordine hanno fatto una confusione indicibile. Il casocompleta il quadro disastroso della situazione.è l’perfetto perche è un talento mostruoso. Ha una velocità incredibile da centometrista. Dal punto di vista mentale deve crescere moltissimo anche se è migliorato. C’è stata una crescita, però la continuità dal punto di vista fisico lo ha bloccato per il momento.Ha giocato delle partite da fuoriclasse, poi si fa male e per ritornare a quel livello ci vuole tempo.