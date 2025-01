Anteprima24.it - Napoli-Juventus, i due precedenti dei bianconeri con l’arbitro Chiffi

Tempo di lettura: 3 minutiLa 22ª giornata di Serie A propone uno dei match più attesi della stagione:. La sfida, in programma come uno degli anticipi, promette spettacolo e tensione. A dirigere l’incontro sarà Daniele, arbitro esperto della sezione di Padova. Sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e Dei Giudici, con il quarto uomo Zufferli e la squadra VAR composta da Paterna e Mariani. La scelta dicome direttore di gara sottolinea l’importanza e la delicatezza di questo appuntamento, con illeader ed in attesa di qualche colpo di mercato e lache vuole dare continuità al successo conquistato nei confronti del Milan.Laha una storia ampiamente positiva nei confronti arbitrati da, con un bilancio di 12 vittorie, 2 pareggi e solo una sconfitta nelle 15 partite dirette.