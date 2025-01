Rompipallone.it - Napoli beffato, l’affare salta: Conte non lo avrà in rosa

Ultimo aggiornamento 23 Gennaio 2025 9:13 di AlessiaIlsta lavorando con e per Antonioper andare a prendere i rinforzi migliori sul mercato, ma un giocatore è ormai lontanissimo.Ildeve necessariamente andare a sostituire Kvaratskhelia venduto al PSG. Il club ha perciò la necessità di trovare un sostituto che sia all’altezza del georgiano e Giovanni Manna sta lavorando in tal senso ormai da settimane. Nel mentre però è arrivata anche una notizia che rovina i piani della società partenopea, perché un giocatore appare ormai sempre più lontano.Nonostante l’apprezzamento di Antonioe la mossa del mister in persona nei suoi confronti, il trasferimento alè diventata un’ipotesi sempre più remota per il calciatore in questione.Ildeve dire addio alla sua idea di mercatoSecondo quanto riferito solamente pochi minuti fa da Fabrizio Romano su ‘X’: “Il Manchester United sta preparando una nuova proposta al Lecce per Patrick Dorgu”.