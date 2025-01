Noinotizie.it - Morto nell’ospedale di Castellaneta: denuncia dei familiari Nei giorni scorsi il decesso dell'ultrasettantenne di Massafra

Il figlio’uomo deceduto alcune sere fa ha presentato la querela ai carabinieri. È assistito dagli avvocati Rosalba Balestra e Fabio Chiecchia. Stando al racconto del figlio, che ha formalizzato anche in rappresentanza deila, l’si era sentito male a casa, a. Proprio il figlio aveva allertato il servizio di emergenza 118e l’uomo era stato trasportato all’ospedale di. Poche ore dopo, in serata, il degente aveva avvisato il figlio affinché si preparasse per andare a riprenderlo e riportarlo a casa, dopo la visita nel pronto soccorso. Arrivato lì, il figlio si è sentito comunicare da un medico che suo padre era caduto dalla barella ed era stato sottoposto ad esame per avere battuto la testa in terra. Pochi minuti dopo, arresto cardiaco e’uomo.