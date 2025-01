Nerdpool.it - Marvel annuncia il rilancio dei fumetti di Star Wars

Questo maggioComics rilancerà la propria linea dilegata al franchise di, dopo la fine delle precedenti, culminata con la conclusione della guerra civile galattica all’alba della Nuova Repubblica.La prima testata, intitolata molto semplicemente, racconterà vicende ambientate nel periodo della Nuova Repubblica, in una fase immediatamente successiva agli eventi del film Il ritorno dello Jedi del 1983.I nuovi, con protagonisti del calibro di Luke Skywalker, la principessa Leia Organa e Han Solo, si troveranno giusto qualche anno più in là all’interno della continuity dell’universo, mentre le serie precedenti erano ambientate fra L’Impero colpisce ancora e lo stesso Il ritorno dello Jedi.A sceneggiare la nuova serie sarà il romanziere Alex Segura, che in passato ha già scritto alcune storie adie ha già collaborato sia conComics (Spider-Society, X-Men Unlimited Infinity Comic) che con DC Comics (Batman: The Brave and the Bold, The Question: All Along the Watchtower).