Metropolitanmagazine.it - Looot, la recensione del gioco da tavolo: il bottino dei vichinghi

– Ghenos Games ci propone un nuovo titolo con il classico tema dei, pronti a conquistare e razziare qualsiasi pezzo di terra capiti sotto il loro passaggio. Questa volta si tratta di undi Charles Chevallier e Laurent Escoffier, per 2-4 persone dai 10 anni in su, con partite della durata di circa 35 minuti.Scudi, imbarcazioni, edifici – Ambientazione e ContenutoBeh il tema dovremmo conoscerlo molto bene, trattandosi degli amati razziatori più famosi nel mondo dei boardgames. non appena siamo giunti in questa nuova terra, la popolazione che vi abitava è scappata al solo terrore della nostra presenza. Ma dovremo scontrarci con altri clan nell’arraffare più bottini ed edifici possibili tra oro, pecore, armi, castelli e torri. L’obiettivo? Quello di farsi incoronare Jarl, ovvero capo dei!Per “” abbiamo una scatola quadrata dalle dimensioni standard, con all’interno:4 tessere Territorio4 fiordi12 scudi5215 tessere Cantiere43 tessere Edificio1 tessera Oceano1 tessera Trofeo5 trofei90 tessere Risorsa30 imbarcazioni1 sacchetto1 blocchetto segnapuntialla riscossa– Come si giocaUna partita a “” è scandita dal numero di pedineche abbiamo a disposizione, ovvero 13 e le dovremo utilizzare tutte.