Movieplayer.it - Il regista di Flow condivide l'adorabile video della sua reazione alle nomination agli Oscar 2025

Leggi su Movieplayer.it

Il film animatoha ottenuto ben duee ilGints Zilbalodis ha condiviso undove mostra la sua. Ildi, Gints Zilbalodis, ha condiviso unin cui mostra la suaalla doppia. Il lungometraggio è infatti in corsa nella categoria dedicata al Miglior Film Internazionali e in quella del Miglior Film D'Animazione. LadeldiNel breve filmato pubblicato sui social, si può vedere ilGints Zibalodis mentre assiste all'annuncio dellealla 97esima edizione degli Academy Awards insieme al suo cane, fonte di ispirazione proprio per uno dei protagonisti di- Un mondo da salvare. La gioia per la presenza dell'opera lituana tra .