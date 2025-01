Ilprimatonazionale.it - Green Deal, l’imbroglio verde: i fondi europei versati alle lobby ambientaliste

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 23 gen – Una pioggia di soldisegretamente nelle tasche di gruppi ambientalisti per promuovere il tanto contestatoeuropeo (o imbroglio, come forse dovremmo chiamarlo). A riportare la notizia è il quotidiano olandese De Telegraaf: miliardi di euro gestiti dall’UE che sarebbero serviti per drogare il dibattito pubblico. Sostenendo così la linea intransigente dell’ex Commissario europeo per il clima Frans Timmermans.Chi è Frans Timmermans?Il nome probabilmente dirà poco al lettore. Eppure il politico dei Paesi Bassi – dimessosi dalla carica un anno e mezzo fa – è il firmatario di due direttive comunitarie ben più famose – e impopolari. Ovvero la norma sul divieto di immatricolare nuove auto con motore endotermico (benzina, diesel) a partire dal 2035 e quella relativa all’efficienza energetica delle abitazioni.