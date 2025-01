Ilgiorno.it - Ditta Artigianale: l'alta caffetteria sbarca a Milano dopo aver conquistato Firenze

Leggi su Ilgiorno.it

, 23 gennaio 2025 –, la rinomata torrefazione fiorentina fondata da Francesco Sanapo e Patrick Hoffer, sta per aprire la sua primail 25 gennaio, in Corso Magenta 31, a pochi passi da piazza Cadorna. Questa nuova apertura segna un'importante espansione per il brand, che ha giàcon sei punti vendita dedicati allo specialty coffee. Un'offerta unica Lamilanese propone un concept innovativo che combinaqualità del caffè e proposte gastronomiche internazionali. Dalla colazione all'aperitivo, i clienti possono gustare miscele per espresso come MammaMia e Jump, oltre a metodi di estrazione alternativi come V60 e Aeropress. Tra le specialità spicca il Coffeemisù, un bestseller del locale. Gastronomia di qualità L'offerta food è altrettanto ricca, con dolci e lievitati d'ispirazione internazionale come croissant francesi e cinnamon buns.