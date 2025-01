Ilfogliettone.it - Corruzione e fallimento: l’arresto del tycoon austriaco René Benko

Il magnate, figura emblematica del settore immobiliare europeo, è stato arrestato giovedì 23 gennaio alle 8:30 nella sua lussuosa villa di Igls, vicino a Innsbruck. L’operazione, condotta su ordine della procura economica anti-di Vienna (WkStA), segna una svolta cruciale nelle indagini sul tracollo della Signa Holding GmbH, il principale conglomerato privato d’Austria, dichiarato fallito nell’autunno del 2023.Il declino di un impero, 47 anni, originario di Innsbruck, era noto come uno degli imprenditori più ricchi e influenti d’Austria. Nel 2021, il suo patrimonio netto era stimato in 5,5 miliardi di dollari, rendendolo il terzo uomo più ricco del paese secondo Forbes. Attraverso la sua società, Signa Holding,ha sviluppato progetti immobiliari iconici in Austria, Germania (incluso il celebre KaDeWe di Berlino) e Stati Uniti (Chrysler Building a New York).