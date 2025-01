Lapresse.it - Code all’ufficio immigrazione di Torino, Bellono (Cgil): “Enorme problema di personale”

“C’è undi: sono state fatte delle promesse in questi giorni che erano già state fatte. Vedremo cosa succede, ma Prefettura, Questura e Comune didevono fare più di quello che hanno fatto fino a oggi. Anche le azioni di imbellettamento come quelle di stamattina sono utili ma non risolutive”. Così a LaPresse Federico, segretario della, che oggi è di frontedella Questura di Corso Verona adove da giorni si stanno formando lunghissime.Allestiti bagni chimici e tensostrutture“Nel primo pomeriggio di ieri sembrava che qualche intervento delle istituzioni fosse risolutivo, per fortuna sono arrivati con i bagni chimici e due tensostrutture. È evidente però che questo serve un po’ a limitare i danni di una situazione umanitaria particolarmente complicata e faticosa.