L'Inter non si ferma: con un'offerta di 30 milioni di euro, cerca di assicurarsi Giovanni Leoni, considerato una priorità assoluta. Tuttavia, il Parma si oppone con fermezza, rendendo la trattativa complicata. La strategia nerazzurra si fa sempre più intensa, mentre Acerbi si avvicina all’addio. In questa finestra di mercato, ogni mossa conta, e il futuro di Leoni potrebbe scrivere un nuovo capitolo nel calcio italiano.

Giovanni Leoni è la priorità assoluta dell’Inter in questa sessione di mercato. Il Parma però è un osso duro nella trattativa, il racconto da Sport Mediaset. PRIORITÀ – Giovanni Leoni è la priorità assoluta dell’Inter in questo momento. Francesco Acerbi ormai pare in uscita, la dirigenza non è rimasta convinta dell’ultimo anno con Simone Inzaghi. Senza il suo baluardo in panchina il difensore non è così certo della permanenza e al club nerazzurro basterebbe pagare una penale per liberarsi del calciatore. Ha appena un anno di contratto ma a breve potrebbe dare l’addio definitivamente considerando la volontà di Oaktree di cambiare strategia. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Leoni, l’Inter offre 30 milioni di euro! Ancora non bastano – SM

