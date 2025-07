Valerio Scanu le parole su Maria De Filippi | Vorrei un chiarimento

Valerio Scanu, artista dal cuore tenero e dalla voce indimenticabile, ci guida attraverso un viaggio di emozioni e riflessioni profonde. A dieci anni dall’esperienza ad Amici, il suo legame con Maria De Filippi si presenta come un filo sottile, spesso teso tra nostalgia e delusione. In un’intervista sincera, emerge un desiderio nascosto, un sogno ancora vivo, che lo spinge a guardare avanti con speranza e determinazione. E tra le righe affiora un...

Esiste un filo sottile che unisce le persone, anche quando questo si spezza. E Valerio Scanu lo sa bene. A distanza di dieci anni dagli anni d'oro vissuti ad Amici, quel legame che sembrava indissolubile con Maria De Filippi oggi è una ferita non del tutto rimarginata. In un'intervista a La Repubblica, il cantante sardo si racconta senza filtri e con grande sinceritĂ . E tra le righe affiora un desiderio non ancora del tutto spento: quello di un confronto, di un chiarimento e forse di una riconciliazione. "Vorrei un chiarimento", confessa Scanu, parlando del suo rapporto con Maria De Filippi, che ormai si è concluso da molto tempo.