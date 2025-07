CMcom – Mazzarri | L’Inter di Inzaghi faceva le stesse cose del mio Napoli Anche Guardiola mi ha studiato

Nel mondo del calcio, le strategie si rivelano spesso più simili di quanto sembri. Walter Mazzarri evidenzia come l’Inter di Inzaghi abbia riproposto schemi già visti nel suo Napoli, facendo inevitabilmente sorgere domande su chi abbia realmente “studiato” meglio. Guardiola, osservatore attento, non è da meno: anche lui ha analizzato e adattato queste tendenze vincenti. Ma cosa ci riserva il futuro? La passione e la tattica sono destinate a continuare a sorprenderci.

2025-07-12 11:44:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Le parole di Walter Mazzarri che sottolinea le similitudini tra il suo Napoli e l’Inter di Inzaghi Dopo la sua ultima, sfortunata, avventura al Napoli, Walter Mazzarri è rimasto al palo. L’allenatore toscano però è pronto a tornare, ha voglia di sedersi su una nuova panchina e scalpita. L’ex Inter ha parlato a Tuttosport, ecco le sue parole. RITORNO – “Ho bisogno di un piano, di una causa da sposare: se accetto è perché sono convinto di poter raggiungere gli obiettivi del club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

