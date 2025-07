Vergine Maria i residenti contro il progetto del parcheggio ai Rotoli | È inutile vogliamo aree verdi e servizi

I residenti di Vergine Maria si schierano con decisione contro il progetto del parcheggio ai Rotoli, preferendo spazi verdi e servizi utili alla comunità. In un'area confiscata alla mafia, invece di un'inutile struttura per il parcheggio, vogliono valorizzare il territorio con impianti sportivi e aree ricreative. È questa la richiesta del Comitato civico, che ha avviato un ricorso straordinario per difendere il futuro del quartiere e preservare il suo patrimonio naturale e sociale.

I residenti chiedono aree verdi, impianti sportivi e servizi invece di un parcheggio, in un'area confiscata alla mafia, a uso esclusivo del cimitero dei Rotoli. È questo l'oggetto del ricorso straordinario promosso dal Comitato civico del quartiere di Vergine Maria, con il supporto di alcuni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

