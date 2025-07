Devi abbassarti un po’ devi fare divertire anche gli altri Questo è un rimprovero | te l’ho già detto tante volte | il consiglio di Antonella Clerici ad Alessandro Cattelan

Nel mondo dello spettacolo, anche i più brillanti devono ricordarsi di restare umili e vicini al pubblico. Antonella Clerici, con il suo sorriso saggio, consiglia ad Alessandro Cattelan di “abbassarsi un po’”, un suggerimento che può sembrare semplice, ma racchiude una saggezza profonda: l’autenticità e il divertimento sono le chiavi per conquistare e far divertire gli altri. E allora, pronti a scendere un po’?

Antonella Clerici ha le idee chiare su che cosa dovrebbe fare Alessandro Cattelan per funzionare di più (e meglio) in televisione: "Ogni tanto penso che tu debba abbassarti un po' ". Glielo ha detto in maniera esplicita, apertis verbis, durante il gustoso faccia a faccia nell'ultima puntata del podcast Supernova, condotto appunto da Cattelan, che intervista volti della tv, sportivi, imprenditori e artisti. I due conduttori sono amici, tra di loro c'è un rapporto di stima e affetto e per questo la Clerici è andata dritta al punto, pungolando l'ex veejay di Mtv che è stato subito al gioco. " Tu sei un conduttore alto, non sei un conduttore pop ", gli ha detto la Clerici, quasi a spingerlo a sporcarsi le mani e ad essere più empatico.

