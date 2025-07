Pep Guardiola osserva mentre Liam Gallagher chiama il capo del Manchester City il più grande

Un momento che ha fatto discutere e suscitato emozioni: mentre Liam Gallagher si rivolgeva con entusiasmo al manager del Manchester City, definendolo “il più grande di tutti i tempi”, il mondo del calcio e dei social non sono rimasti indifferenti. Pep Guardiola, osservando la scena, ha condiviso un gesto spontaneo con i bambini di Gallagher, dimostrando che anche tra polemiche e applausi, lo sport è prima di tutto passione e rispetto. La vicenda continua a far parlare di sé.

2025-07-12 12:21:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Liam Gallagher Defensore, Pep Guardiola dopo che i fischi furono ascoltati quando il frontman di Oasis chiamò il capo del Manchester City “Il più grande manager di tutti i tempi” mentre gli dedicava una canzone al concerto di ritorno di Manchester della band. Guardiola ha posato nel backstage con i bambini di Liam Gallagher e il cantautore Noel Gallagher al Heaton Park Homecoming di venerdì, dove il cantante ha introdotto il singolo del 1997, sai cosa intendo? In omaggio alla Champions League e al sei volte vincitore della Premier League con City, al club il Gallaghers Support. 🔗 Leggi su Justcalcio.com