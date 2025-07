Maturità la protesta dilaga Studentessa di Pesaro rifiuta l’orale | Ho letto un mio discorso La reazione di Valditara? Mi fa ribrezzo

La protesta degli studenti contro il sistema scolastico si diffonde come un'onda inarrestabile, coinvolgendo giovani da Nord a Sud. Mariasole Tomassini, 19 anni di Urbino, ha scelto di non sostenere l’orale, simbolo di una crescente insoddisfazione. La sua decisione, e la risposta delle istituzioni, sollevano interrogativi importanti sul futuro della nostra scuola. È il momento di riflettere: questa protesta rappresenta davvero un problema o un’opportunità di cambiamento?

Sta diventando un fenomeno nazionale quello degli studenti che scelgono di non sostenere la prova orale della maturità in segno di protesta contro il sistema scolastico. Da Padova a Treviso, da Belluno e ora fino alle Marche, ogni giorno emerge un nuovo caso. L’ultimo è quello di Mariasole Tomassini, 19 anni, studentessa in una scuola superiore di Urbino, che ha deciso di non rispondere alla commissione e di lasciare l’aula con un voto finale di 67100, rinunciando a una valutazione ben più alta. La sua scelta, racconta, è stata personale e sarebbe maturata prima ancora che i casi simili diventassero notizia. 🔗 Leggi su Open.online