La Procura di Pescara chiede la custodia in carcere per due imprenditori accusati di bancarotta fraudolenta

La procura di Pescara si prepara a rivoluzionare il panorama imprenditoriale locale, chiedendo la custodia in carcere per due imprenditori accusati di bancarotta fraudolenta. L’interrogatorio di garanzia, fissato per lunedì 14 luglio, metterà sotto i riflettori una vicenda che tiene con il fiato sospeso l’intera comunità . Due figure chiave, un 53enne e un 42enne, si troveranno di fronte a decisioni cruciali che potrebbero cambiare il loro destino e il volto dell’economia regionale.

È stato fissato lunedì 14 luglio l'interrogatorio di garanzia per 2 imprenditori accusati di bancarotta fraudolenta in concorso. Come riporta LaPresse, si tratta di un 53enne di Castelvecchio Subequo (L'Aquila) amministratore delegato della società fallita e un 42enne della provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

