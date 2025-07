Si sente male mentre fa il bagno all’Isola del Giglio paura per un uomo di 62 anni

Un'improvvisa emergenza scuote l’Isola del Giglio, dove un uomo di 62 anni ha accusato un malore mentre faceva il bagno. La prontezza delle squadre di soccorso e l’intervento immediato di medici e volontari hanno dimostrato ancora una volta quanto sia vitale la reattività in situazioni di emergenza. La vicenda ricorda l'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza in mare, per garantire sempre la massima tutela a turisti e residenti.

Isola del Giglio (Grosseto), 12 luglio 2025 – Emergenza in mare all' Isola del Giglio dove un uomo di 62 anni, secondo le prime informazioni, ha accusato un malore improvviso. Alle 11.49 di oggi, 12 luglio, è stato attivato il 118 dell'Asl Toscana sud est per soccorrerlo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente il medico del 118 dell'Isola del Giglio e i volontari della Misericordia locale, supportati dalle forze dell'ordine per le operazioni di assistenza e messa in sicurezza dell'area. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso 2, che ha trasportato il paziente all'ospedale di Grosseto in codice giallo.

