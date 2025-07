Spaccio furti nei supermercati risse e ricettazione | 8 arresti in due mesi in manette anche due torinesi

Negli ultimi due mesi, un'ondata di criminalità ha scuotuto il territorio di Alba e dintorni, con spaccio, furti nei supermercati, risse e ricettazione. Otto arresti, tra cui due torinesi, e numerose segnalazioni testimoniano l'impegno delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza. Un intervento costante che dimostra come il rispetto della legge resti una priorità imprescindibile, ma anche la necessità di mantenere alta l'attenzione sul fenomeno.

Da Govone a Corneliano d'Alba fino a Monesiglio e Neive: sono numerosi gli interventi che hanno impegnato gli agenti della compagnia carabinieri di Alba, delle stazioni di Govone, Corneliano d'Alba e gli uomini dell'Aliquota Radiomobile. Otto arresti in tutto e 12 segnalazioni negli ultimi due. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: arresti - spaccio - furti - supermercati

Droga, blitz a Cerignola: disarticolata piazza di spaccio: nove arresti - A Cerignola, i Carabinieri hanno raggiunto un importante risultato nella lotta contro il traffico di droga, arrestando nove persone, di cui tre in custodia cautelare e sei ai domiciliari.

Raffica di arresti e denunce per traffico di droga e furti nei supermercati; La banda dei superalcolici che colpisce nei supermercati; Tivoli, madre e figlio arrestati per spaccio: smantellato “business di famiglia”.

Spaccio, furti e risse: Alba sotto la lente dei carabinieri, scattano arresti e Daspo - Riceviamo dai carabinieri della provincia di Cuneo: "La Compagnia Carabinieri di Alba ha intensificato i servizi preventivi tesi al contrasto dell’illegalità diffusa. Lo riporta cuneocronaca.it

Giro di vite contro l’illegalità diffusa nell’Albese: 8 arresti e 12 denunce in due mesi - Manette ai polsi, tra gli altri, per due ladri che si erano impossessati di vini pregiati in un supermercato. Come scrive cuneodice.it