Ilfattoquotidiano.it - Cisgiordania, Israele uccide 13 palestinesi. Centinaia lasciano il campo profughi di Jenin

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Prosegue “Muro di ferro“, l’operazione militare lanciata daindopo l’inizio del cessate il fuoco con Hamas a Gaza.di persone hanno lasciato ildisu ordine israeliano e almeno 13sono stati uccisi nelle ultime ore, hanno reso noto le autorità di Tel Aviv. La notte scorsa le forze di sicurezza israeliane hanno “eliminato due terroristi armati che si erano asserragliati in una struttura a Burqin, nella zona di”, hanno fatto sapere le Israel Defense Forces.“I terroristi eliminati sono Mohamad Nazzal e Katiba Shalabi, residenti a Qabatiya e affiliati al Jihad Islamico – si legge in un comunicato pubblicato su Telegram -. Hanno compiuto l’attacco a Funduq del 6 gennaio 2025, in cui sono stati uccisi tre cittadini israeliani e feriti altri sei”.