Game-experience.it - Blade Chimera, la recensione

Leggi su Game-experience.it

Da qualche anno a questa parte, forse spinto dall’incredibile Hollow Knight o da quel ritorno tra i grandi della serie Nintendo che ha dato origine a tutto questo, il genere metroidvania è diventato una costante. Blasphemous 2, Animal Well e Nine Sols, ad esempio, hanno fatto perfettamente uso di tutto questo, così come il simpaticissimo Disney Illusion Island o anche Returnal di Housemarque, che pur non essendo un metroidvania puro è riuscito a integrare intelligentemente alcune dinamiche. Impossibile poi non ricordare il grande Guacamelee!, che speriamo tutti possa un giorno tornare con un terzo capitolo.Abbiamo così assistito a una grande evoluzione del genere, contraddistinta da sfumature varie via via più pronunciate che hanno fatto col tempo scaturirne addirittura derive contraddistinte da uno stile proprio.