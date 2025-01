Iltempo.it - Amanda Knox condannata in via definitiva per calunnia contro Lumumba

Leggi su Iltempo.it

La Cassazione ha confermato la condanna a tre anni nei confronti di, imputata perai danni di Patrick. Al termine della camera di consiglio durata quasi quattro ore, i supremi giudici della prima sezione penale hanno rigettato il ricorso presentato dalla difesa della cittadina americana, che ha già scontato quasi quattro anni in carcere prima di esseremente assolta insieme a Raffaele Sollecito per l'omicidio di Meredith. Secondo l'accusa,avrebbe incolpato, pur sapendolo innocente, dell'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia la sera del 1º novembre 2007. Con la decisione di oggi la Suprema Corte ha confermato la sentenza di condanna emessa lo scorso giugno dalla Corte d'assise d'Appello di Firenze. Il processo era stato celebrato dopo che la Cassazione aveva accolto il ricorso presentato dalla difesa dila condanna sulla base di una pronuncia della Corte europea per i diritti dell'uomo che ha ritenuto violato il suo diritto di difesa durante l'interrogatorio in questura nel corso del quale accusò del delitto