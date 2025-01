Ilrestodelcarlino.it - Addio a 101 anni a Pasquina. Sangiorgi

Se ne è andata all’età di 101, nota per essere stata la seconda donna dal dopoguerra a ricoprire a Conselice la carica di assessora. Nata a Lugo il 27 ottobre del 1923, ha lavorato in alcuni magazzini ortofrutticoli della città prima di accettare l’incarico politico amministrativo che l’ha portata ad occuparsi per quattro, dal 1950 al 1954, di Sanità e Servizi educativi nell’allora giunta del sindaco Primo Pagani. Insieme, e con pochissime risorse, riuscirono a costruire in queglil’acquedotto e a inaugurare il primo trasporto scolastico. Due traguardi importanti, conquistati quando ancora la città era in fase di ricostruzione dopo la guerra. Nell’agosto del 2023 la donna ha dovuto salutare per sempre il marito Gaetano Cardinali, che aveva compiuto 100nel gennaio di quell’anno e con cui era convolata a nozze nel 1962.