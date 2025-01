Universalmovies.it - Werwulf | Robert Eggers dirigerà un horror con lupi mannari

Dopo aver affrontato i vampiri nell’ottimoNosferatu, il registal’attenzione aicon.Il the Hollywood Reporter, infatti, ha riferito che l’acclamato regista ha chiuso un nuovo accordo con Focus Features per portare al cinema i famigerati, questo è il titolo del film, nasce da una sceneggiatura co-firmata dallo stesso regista e Sjón, già co-sceneggiatore di The Northman. I due filmmakers faranno parte anche della produzione.Focus Features ha fissato la data d’uscita del film per Natale 2026, con l’obiettivo di ripetere il successo ottenuto con Nosferatu, uscito guarda caso proprio questo Natale.Nonostante i dettagli sulla trama siano scarsi, fonti affermano che la storia disia ambientata nell’Inghilterra del XIII secolo.