Viaggio nelle tradizioni, l’Accademia della cucina riscopre le "paccucce"

La prima conviviale del 2025delegazione di Macerata delitalianaè stata dedicata alledi Colmurano. Ovvero agli spicchi di mela rosa dei Sibillini essiccati e conservati nel vino cotto, una tipicità di Colmurano. "Un’iniziativa che ha permesso di riscoprire una tradizione culinaria antica e genuina, legata indissolubilmente all’identità di un intero paese", spiegano i promotori. "Le– dicono il delegato Pierpaolo Simonelli e la simposiarca Mara Gasparrini – non sono semplici spicchi di frutta secca. Rappresentano un vero e proprio rituale, tramandato di generazione in generazione, che affonda le radici in un’epoca in cui l’autoproduzione e la conservazione degli alimenti erano fondamentali per la sopravvivenza. La presidente dell’associazione Ledi Colmurano Monica Erodiade e il vicepresidente e fondatore Emilio Seri hanno raccontato come sono tornate alla ribalta nella tradizione colmuranese.