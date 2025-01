Justcalcio.com - Tuttosport – Juve, torna la pareggite (siamo a 16). E perché Vlahovic solo per 20??

25-01-22 00:38:00 Arrivano conferme da:In Champions laad affliggere la(sesto 0-0 su 16 partite né vinte né perse, fra campionato e coppe) e consola poco la quindicesima gara stagionale conclusa senza subire gol. Il punto di Bruges vale i playoff, però non la qualificazione diretta agli ottavi di finale della Champions League dove per vincere non basta fare un tiro in porta in 95?, soprattutto se affronti rivali bene organizzati e tatticamente disposti con sagacia. Tanto da avere almeno due occasioni da gol, il doppio dei bianconeri, spreconi con Nico Gonzalez. Il quale, però, non è una punta di ruolo, ma un falso nove come dimostra la goffa incespicata davanti a Mignolet.Dusan in panchinaIl vero nove,(12 gol in 24 presenze), è rimasto in panchina per scelta tecnica e ha giocato soltanto iminuti finali, compresi i 5 di recupero.