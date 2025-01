Quotidiano.net - Trump criticato alla National Cathedral: appello alla misericordia per gay e immigrati

Nel day after dell'insediamento, il neopresidente americano Donaldsi è sentito fare la predica durante una cerimonia di preghieradi Washington. La vescova episcopale Mariann Budde ha chiesto dal pulpito adi avere "" per i gay e gliclandestini, due gruppi presi di mira danei suoi primi ordini esecutivi. Il servizio di preghieraè uno dei riti di passaggio dell'Inauguration e, accanto a lui la first lady Melania senza c, non si aspettava chiaramente di venirdal pulpito. "Le chiedo di aver, signor presidente", ha detto l'alta prelata evocando la "paura" che ha detto di percepire in tutto il Paese: "Ci sono gay, lesbiche e ragazzi transgender in famiglie sia democratiche che repubblicane e indipendenti".