Scuolalink.it - Truffe SPID, fenomeno in crescita anche per l’accesso su NoiPA: come proteggersi dai raggiri digitali

Leggi su Scuolalink.it

Lestanno diventando unsempre più diffuso e sofisticato, colpendo cittadini di ogni categoria,gli utenti che lo utilizzano persu. La vicenda di Alessia, una dottoressa quarantenne a Roma derubata della tredicesima tramite un falso profilo, sottolinea la gravità del problema. Questo tipo di frodi sfrutta dati personali per accedere ai conti e sottrarre denaro, mostrandobasti una piccola distrazione per cadere vittime di questi attacchi.delle: unallarmante Secondo Massimiliano Dona, presidente di Consumatori.it, le frodisono in aumento e non si tratta più di episodi isolati, ma di vere e proprie operazioni criminali. Gli hacker utilizzano falle nei sistemi di sicurezza o semplici errori umani,la condivisione imprudente di documenti, per creare false identità