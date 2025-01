Bergamonews.it - Treni, ecco le modifiche al programma sulla linea Milano-Treviglio

Sabato 25 e domenica 26 gennaio 2025, per lavori di manutenzioneta tra le stazioni di Pioltello eLambrate, isubiscono variazioni come di seguito indicato. IS5 della relazione-Gallarate-Varese sono cancellati nella tratta intermedia Pioltello-Certosa: circolano trae Pioltello e, condi numerazione, tra Varese-Gallarate eCertosa; daCertosa proseguono fino aLambrate: arrivano e partono a/daLambrate e non fermano aVillapizzone,Lancetti, Mi P. Garibaldi Sott.,Repubblica,P. Venezia,Dateo, MI. P. Vittoria,Forlanini e Segrate.IS6 della relazione Pioltello--Novara sono cancellati tra Pioltello eCertosa; da e per Novara circolano fino aCertosa-Villapizzone, modificano numerazione e proseguono fino aPorta Garibaldi Superficie: arrivano e partono a/daPorta Garibaldi Superficie.