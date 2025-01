Bollicinevip.com - Timothée Chalamet e Edward Norton, giornata di calcio a Roma

Leggi su Bollicinevip.com

: unadiUna pausa dal cinema per una partita died, due tra le figure più celebri di Hollywood, hanno recentemente scelto di partecipare a un’esperienza calcistica a. Durante il loro tour promozionale del biopic su Bob Dylan, dal titolo “A Complete Unknown”, hanno deciso di tuffarsi nella tradizione calcistica italiana, una passione che coinvolge milioni di tifosi.Venerdì scorso,si sono recati allo stadio Olimpico diper assistere a una partita tra ASe Genoa CFC. Mentrenon ha nascosto la sua esuberante euforia, saltando in piedi per ogni azione emozionante,ha mantenuto un comportamento più sobrio, pur mostrando segni di entusiasmo per le azioni della sua squadra del cuore.