Sport.quotidiano.net - Terza categoria. Fano calcio verso il big match. Sodani: "Pronti per il Real Metauro»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ilchiuderà il girone d’andata sabato pomeriggio al "Mancini" affrontando ilCalcinelli in uno scontro che vale il primo posto in classifica, visto che i metaurensi inseguono ad appena 3 punti. "Arriva la sfida più calda di tutta la stagione – dice il portiere Michele– ci faremo faremo trovaree concentrati. Non abbiamo paura di nessuno, dovremo solo tenere alta la concentrazione e così potremo fare bene anche sabato". Classe 2002, cresciuto nelle giovanili dell’Alma Juventus,ha già fatto alcuni esperienze importanti. "Ho giocato un anno e mezzo in Eccellenza e poi metà anno in Serie D con la Puteolana e infine lo scorso anno in Promozione col Valfoglia. Adesso mi ritrovo qua – dice il portiere pesarese – in un grande progetto e con persone affidabili.