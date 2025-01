Terzotemponapoli.com - Spalletti elogia il Napoli e la guida di Conte

Leggi su Terzotemponapoli.com

Luciano, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha dedicato parole significative aldurante una recente intervista rilasciata a Vivo Azzurro Tv. Il tecnico toscano, sempre attento all’evoluzione delle squadre di Serie A, ha sottolineato l’importante lavoro svolto da Antonio, individuando nella compagine partenopea un esempio di crescita strutturale e mentale.La quadratura creata daSecondo, l’impatto disulè stato decisivo. “Ha creato una quadratura dove si vedono sostanza, equilibrio e una mentalità importante”, ha dichiarato. Un elogio che non riguarda solo il lato tecnico-tattico, ma che mette in luce anche l’aspetto mentale, fondamentale in una competizione sempre più serrata come la Serie A. La capacità di trasmettere solidità e disciplina, caratteristiche tipiche delle squadre allenate da, rappresenta peril punto di forza di questo