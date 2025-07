Roma-Wesley contatti continui col Flamengo | offerta da 20 milioni ma il club brasiliano resiste

La Roma continua a intensificare i propri sforzi per portare Wesley in giallorosso, nonostante il Flamengo resista a un’offerta da 20 milioni di euro. Secondo Fabrizio Romano, i contatti tra i club si sono fatti più frequenti e diretti, con l’accordo con il giocatore già raggiunto e la volontà di quest’ultimo di approdare a Trigoria. La trattativa entra nel vivo: riusciranno i giallorossi a convincere definitivamente il Flamengo?

La Roma spinge per Wesley e accelera i contatti con il Flamengo. Come rivelato da Fabrizio Romano in un video pubblicato su YouTube, nella notte c’è stato un dialogo diretto tra Frederic Massara e José Boto, direttore sportivo del club brasiliano. I giallorossi hanno già trovato un accordo totale con il calciatore, che ha rifiutato un’importante proposta dallo Zenit San Pietroburgo, manifestando la volontà di vestire la maglia della Roma. La trattativa ora si concentra con il Flamengo: la Roma ha presentato un’offerta da 20 milioni di euro, come confermato anche da Matteo Moretto, ma il club sudamericano chiede una cifra più alta, pari ai 25 milioni offerti dallo Zenit. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Wesley, contatti continui col Flamengo: offerta da 20 milioni, ma il club brasiliano resiste

