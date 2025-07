Gaia uccisa da un Suv a Porto Cervo mentre attraversava sulle strisce | indagata una manager tedesca che adesso si trova in Germania

Tragedia a Porto Cervo: Gaia perde la vita attraversando sulle strisce, investita da un SUV. Indagata una manager tedesca, ora in Germania, che si è fermata immediatamente sul luogo dell'incidente. Un fascicolo per omicidio stradale è stato aperto, lasciando aperti molti interrogativi sulla sicurezza e le responsabilità nella vicenda. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

L'incidente martedì in Sardegna. Vivian Alexandra Spohr, moglie dell'ad di Lufthansa, si è subito fermata. Non aveva l'obbligo di rimanere in Italia. Aperto un fascicolo per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Gaia uccisa da un Suv a Porto Cervo mentre attraversava sulle strisce: indagata una manager tedesca (che adesso si trova in Germania)

“Cos’hai fatto?”. Tragedia nella località vip: Gaia, 24 anni, uccisa dal potente suv - Una mattina di vacanza si trasforma in tragedia a Porto Cervo, quando l’inaspettato si è consumato lungo via Aga Khan.

